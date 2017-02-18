Порошенко: визнання Путіним «документів», виданих в ОРДЛО, є доказом окупації Росії

Президент України Петро Порошенко заявив, що президент Росії Володимир Путін, визнавши указом «документи», видані в ОРДЛО, довів факт російської окупації та порушенням міжнародного права. Про це він сказав на полях Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого.

«Для мене – це є черговим доказом російської окупації та порушенням міжнародного права. Дуже символічно та цинічно, що це відбулося під час проведення Мюнхенської конференції з безпеки», – сказав Порошенко.

Президент України зазначив, що під час зустрічі поінформував віце-президента США Майка Пенса про це рішення президента Росії Володимира Путіна.

Раніше сьогодні і секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що президент Росії Володимир Путін підписанням указу про визнання документів, виданих на непідконтрольних Україні територіях Донецької та Луганської областей, фактично вийшов з Мінського процесу.

18 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким визнав чинними деякі «документи», видані в окремих районах Донецької та Луганської областей. Згідно з указом, йдеться про тимчасовий характер визнання згаданих «документів» – «на період до політичного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей України на підставі Мінських угод».

Сайти донецьких і луганських сепаратистів назвали указ російського президента Володимира Путіна «довгоочікуваною подією» і «визнанням державності» так званих республік.