МЗС: указ Путіна про «документи» в ОРДЛО визнає нелегітимні органи окупованого Донбасу

Міністерство закордонних справ України в суботу поширило заяву, в якій назвало указ президента Росії Володимира Путіна про «документи» в ОРДЛО визнанням нелегітимних органів влади на окупованій частині Донбасі. Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС.

«В Україні рішуче засуджують та не визнають ухвалення Кремлем указу про визнання так званих документів, що видані на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України. Це, де-факто, є визнанням контрольованих Росією на окупованих українських територіях Донбасу нелегітимних органів влади», – йдеться в повідомленні.

Українські дипломати наголошують, що російська сторона «вкотре порушує державний суверенітет і територіальну цілісність України, свої міжнародні зобов'язання, фундаментально порушує Мінські домовленості».

В МЗС України закликали міжнародних партнерів посилити тиск на Росію з метою неухильного виконання Мінських домовленостей та повернення Кремля в міжнародне правове поле.

Президент України Петро Порошенко сьогодні також заявив, що президент Росії Володимир Путін, визнавши указом «документи», видані в ОРДЛО, довів факт російської окупації та порушенням міжнародного права. Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що таким чином російський президент фактично вийшов з Мінського процесу.

18 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким визнав чинними деякі «документи», видані в окремих районах Донецької та Луганської областей. Згідно з указом, йдеться про тимчасовий характер визнання згаданих «документів» – «на період до політичного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей України на підставі Мінських угод».

Сайти донецьких і луганських сепаратистів назвали указ російського президента Володимира Путіна «довгоочікуваною подією» і «визнанням державності» так званих республік.