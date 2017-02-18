Поїзд зійшов з рейок у Бельгії: 1 людина загинула, щонайменше 27 травмовані

Одна людина загинула і щонайменше 27 людей травмовані у суботу в результаті сходження з рейок пасажирського поїзда в Бельгії. Повідомляється, що поїзд перекинувся на бік незабаром після виходу з міста Левен, що за 25 кілометрів на схід від столиці Брюсселя.

За даними рятувальників, загиблу людину виявили притиснутою ззовні. За попередніми даними, загиблий не був пасажиром поїздка. Крім того, троє травмованих перебувають у тяжкому стані.

Сполучення між Левеном і Брюсселем призупинили. На місце трагедії прибув прем’єр-міністр Бельгії Шарль Мішель.

Що стало причиною аварії наразі невідомо.