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18 Лютий 2017, Київ 21:46
Новини | Міжнародні

Поїзд зійшов з рейок у Бельгії: 1 людина загинула, щонайменше 27 травмовані

Рятувальники і поліція поруч із поїздом, що зазнав аварії неподалік Левена, Бельгія, 18 лютого 2017 року

Рятувальники і поліція поруч із поїздом, що зазнав аварії неподалік Левена, Бельгія, 18 лютого 2017 року

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Одна людина загинула і щонайменше 27 людей травмовані у суботу в результаті сходження з рейок пасажирського поїзда в Бельгії. Повідомляється, що поїзд перекинувся на бік незабаром після виходу з міста Левен, що за 25 кілометрів на схід від столиці Брюсселя.

За даними рятувальників, загиблу людину виявили притиснутою ззовні. За попередніми даними, загиблий не був пасажиром поїздка. Крім того, троє травмованих перебувають у тяжкому стані.

Сполучення між Левеном і Брюсселем призупинили. На місце трагедії прибув прем’єр-міністр Бельгії Шарль Мішель.

Що стало причиною аварії наразі невідомо.

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