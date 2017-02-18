В ув’язненні у США помер «сліпий шейх» – ісламський радикал із Єгипту

Ісламський радикальний клірик із Єгипту Омар Абдель-Рахман, відомий також на прізвисько «сліпий шейх», помер 18 лютого у США, де він відбував довічне ув’язнення за звинуваченням у причетності до планування атак на американські об’єкти. За даними Мін’юсту США, чоловік помер «через природні причини» у віці 78 років у федеральному медичному центрі в Батнері, штат Північна Кароліна. Відомо, що Омар Абдель-Рахман хворів на діабет та ішемічну хворобу серця.

Абдель-Рахман був засуджений до довічного ув’язнення після звинувачень в намірах скоїти у змові серію терактів в Нью-Йорку, зокрема в будівлі ООН, намірі підірвати мости і тунелі.

Також він був названий «натхненником» вибуху у Всесвітньому торговельному центрі 1993 року, але не був засуджений за той напад, що забрав життя 6 людей. Абделя-Рахмана також підозрювали в причетності до численних нападів у Єгипті, а також у тісних зв’язках з «Аль-Каїдою».