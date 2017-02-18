Авдіївка знову залишилась без електропостачання – Жебрівський

Голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що через обстріли місто Авдіївка в суботу знову залишилось без електропостачання.

«Сьогодні близько 20:00 в Авдіївці знову пропало елекропостачання. Як у самому місті, так і на Коксохімі. Координаційний центр з 20:00 перейшов на посилений режим роботи. Готуються електрогенератори, щоб забезпечити автономною електроенергією життєво важливі об’єкти міста», – повідомив Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, зараз фахівці з’ясовують причини та місце пошкодження електромереж.

«Нацполіція посилює охорону правопорядку у місті, а підрозділи ДСНС готуються до розгортання пунктів обігріву», – додав Жебрівський.

Сьогодні у штабі АТО повідомили, що підтримувані Росією бойовики продовжили обстріл Авдіївки. Удосвіта біля Авдіївки, за даними українських військових, відбулося бойове зіткнення з бойовиками.

Донецькі сепаратисти заявляли, що в результаті обстрілів з боку українських військових біля Ясинуватої, що за 12 кілометрів від Авдіївки, було пошкоджено насосну станцію.

Наприкінці січня спостерігалося загострення ситуації на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну в спричиненні боїв. Місто тоді зазнало значних пошкоджень інфраструктурного характеру, але через тиждень ситуація в Авдіївці дещо нормалізувалася.

16 лютого сепаратисти обстріляли житлові райони Авдіївки, внаслідок чого одна людина загинула і двоє цивільних були поранені. Прокуратура за фактом обстрілу розпочала кримінальне провадження за статтею «теракт».