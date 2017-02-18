Діти з Волновахи і Прикарпаття презентували у Празі проект про мир для України

Міжнародний соціальний проект «Діти просять миру» презентували 18 лютого в посольстві України в Чехії за участі дітей з України. Як передає кореспондент Радіо Свобода, до столиці Праги приїхали семеро дітей з міста Волновахи Донецької області та з Прикарпаття.

У посольстві дітей привітав тимчасовий повірений у справах України в Чехії Зіновій Гошовський. Він наголосив на потребі «привернути увагу європейських країн до України й налагодженні зв’язків з діаспорою».

За даними організаторів, мета проекту – сприяти налагодженню миру в Україні, а також підтримати талановитих дітей із зони АТО і малозабезпечених родин.

У приміщенні посольства влаштували концерт, на якому лунали українські пісні, діти танцювали і декламували вірші. У зустрічі взяли також участь представники української громади в Чехії. Дітям показали визначні місця Праги.

Як сказала Радіо Свобода координатор проекту Ганна Крисюк, в його реалізації допомагають українські партнери, дипломати, громадські організації, Світовий конгрес українців. Проект «Діти просять миру» вже вдалось презентувати у семи країнах – Грузії, Молодові, Греції, Угорщині, Словенії, Хорватії, Австрії.

Днями дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ заявив, що на Донбасі мільйон дітей потребують невідкладної гуманітарної допомоги.

Повідомлялося, що близько 200 тисяч дітей досі живуть в межах 15-ти кілометрів від лінії конфлікту на сході України. 19 тисяч дітей у цій зоні наражаються на загрозу постраждати від мін та нерозірваних боєприпасів, а 12 тисяч дітей живуть у населених пунктах, що зазнають обстрілів щонайменше раз на місяць.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає і заявляє, що на непідконтрольних Києві територіях можуть бути російські «добровольці».