Жодних правопорушень під час масових заходів у центрі Києва в суботу не було – поліція

Жодних правопорушень під час масових заходів у центрі Києва 18 лютого не зафіксовано, повідомили у прес-службі Нацполіції Києва. Згідно з повідомленням, усі заходи закінчилися о 19:30.

У поліції, щоправда, зазначили, що близько 16-ї години правоохоронці зупинили на перетині вулиць Володимирської та Софійської автомобіль «Ауді». При огляді транспортного засобу у багажному відділенні поліцейські помітили предмет, схожий на зброю. Водій надав правоохоронцям довідку експерта про те, що автомат Калашникова не є бойовою зброєю і повідомив, що придбав його як колекційний експонат. В результаті автомат вилучили для проведення експертизи.

Сьогодні у центрі Києва пройшла низка заходів до Дня героїв Небесної сотні. На майдані Незалежності відбулось віче, приурочене до третіх роковин початку розстрілу активістів Революції гідності. На Софійській площі вшановували захисників Дебальцевського плацдарму. Заходи продовжаться до 22 лютого в усіх регіонах України.

Днями у Службі безпеки України заявили, що деякі заходи, присвячені Революції гідності, організовуються з території Росії для дестабілізації ситуації в Україні.

21 листопада 2013 року в Україні почалися акції протесту, відомі як Євромайдан, які також згодом назвали Революцією гідності. Всього, за даними Генпрокуратури, під час Майдану постраждали понад 2 тисячі людей, 104 з них загинули. Найбільше активістів загинули у лютому 2014 року. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною Сотнею.