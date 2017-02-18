Через загибель 2 військових на базі в Сумській області відкрито кримінальне провадження – прокурор

За фактом загибелі внаслідок пожежі в розташуванні 16-го окремого мотопіхотного батальйону 58-ї бригади Збройних сил України двох військовослужбовців відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомив військовий прокурор Сумського гарнізону Ігор Галичанський.

«Вогонь забрав життя двох військовослужбовців із Полтавщини. Чоловікам було 27 та 37 років. Намет, в якому мешкали військові, опалювався «буржуйками», тож наразі одна із версій загорання – це недотримання правил безпеки», – повідомив Галичанський.

За його словами, кримінальне провадження відкрили за статтею пронедбале ставлення до військової служби.

18 лютого внаслідок пожежі на базі 16-го окремого мотопіхотного батальйону на Сумщині загинули двоє військовослужбовців, ще один постраждав. У Міноборони повідомили, що за фактом пожежі призначили службове розслідування.