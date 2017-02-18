Адміністрація президента США працює над більш упорядкованим указом щодо іммігрантів – Келлі

Міністр внутрішніх справ США Джон Келлі повідомив, що адміністрація президента Дональда Трампа працює на «більш упорядкованою» версією указу щодо імміграційних питань. Про це Келлі заявив на полях Мюнхенської безпекової конференції 18 лютого.

«Ми розглядаємо, президент розглядає, можливість видачі нової, більш упорядкованої версії документа», – сказав Келлі. Він заявив, що запит до суду на призупинення указу від 27 січня став «тимчасовою паузою», яка дозволить побачити, «де наша імміграційна і система перевірок має прогалини».

За його словами, в новому документі може бути прописано, що люди, у яких вже є віза і які на момент введення указу вирушають до США, зможуть в’їхати в країну.

Келлі додав, що новий порядок щодо в’їзду, як і раніше, стосуватиметься громадян Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії і Ємену.

Президент Дональд Трамп на прес-конференції 16 лютого анонсував появу нового порядку в’їзду до США вже наступного тижня.

Перший указ забороняв людям з семи переважно мусульманських країн в’їзд до США протягом 90 днів і прийом біженців протягом 120-ти днів. Також йшлося про заборону в’їжджати сирійським біженцям на невизначений термін.