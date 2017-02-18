Указ про дію в Росії «документів» окупованого Донбасу буде чинний до виконання Мінських угод – Лавров

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що указ про визнання в Росії «документів», виданих на непідконтрольних українській владі територіях Донбасу, діятиме до виконання Мінських угод. Про це Лавров заявив у суботу на полях Мюнхенської безпекової конференції, передає «РИА Новости».
«З суто гуманітарних міркувань (дія указу – ред.) – на той період, поки не будуть виконані Мінські угоди. Указом президента дозволено приймати ті посвідчення особи, які є у жителів Донбасу, для того, щоб вони могли і в Росію потрапляти легітимно, і потім рухатися залізничним, авіаційним транспортом з Російської Федерації», – сказав Лавров.
Він зазначив, щ це питання не обговорювалося на зустрічі керівників МЗС країн «нормандської четвірки».
«В указі чорним по білому написано, що ми при цьому керуємося виключно гуманітарними міркуваннями», – прокоментував причину появи указу Сергій Лавров.
18 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким визнав чинними деякі «документи», видані в окремих районах Донецької та Луганської областей. Згідно з указом, йдеться про тимчасовий характер визнання згаданих «документів» – «на період до політичного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей України на підставі Мінських угод».
Сайти донецьких і луганських сепаратистів назвали указ російського президента Володимира Путіна «довгоочікуваною подією» і «визнанням державності» так званих республік.
Україна засудила появу такого указу за підписом російського президента Володимира Путіна. Президент Петро Порошенко заявив, що, визнавши «документи», видані в ОРДЛО, Путін довів факт російської окупації та порушення міжнародного права. Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що таким чином російський президент фактично вийшов з Мінського процесу. А в МЗС України закликали міжнародних партнерів посилити тиск на Росію у зв’язку з такими діями Кремля.
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