Бойовики з «градів» обстріляли позиції ЗСУ біля Водяного – штаб АТО

У прес-центрі штабу АТО в суботу повідомили, що підтримувані Росією бойовики на Донбасі ввечері із важкого озброєння обстріляли позиції ЗСУ біля Водяного на Донеччині. Про це йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook.

«Сьогодні російсько-окупаційні війська у черговий раз порушили мінські домовленості. Близько 21:00 години позиції українських військ поблизу населеного пункту Водяне, що на маріупольському напрямку, були обстріляні із застосуванням реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, під час обстрілу бойовики випустили в бік українських військових щонайменше три десятка реактивних снарядів.

Повідомляється, що обстріл тривав 30 хвилин.

Сайти сепаратистів про обстріли в районі Водяного нічого не повідомляють.

Також у штабі підтвердили інформацію про проблеми з електрикою в Авдіївці, яку за даними штабу АТО, бойовики упродовж дня обстрілювали з танків та мінометів. Військові стверджують, що поступово знижується температура в системі опалення міста, а мобільний зв’язок працює із перебоями.

Донецькі сепаратисти раніше заявляли, що в результаті обстрілів з боку українських військових біля Ясинуватої, що за 12 кілометрів від Авдіївки, було пошкоджено насосну станцію.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.