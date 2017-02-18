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19 Лютий 2017, Київ 00:50
Новини | Міжнародні

Тисячі людей в Іспанії вимагали від уряду дозволити в’їзд більшій кількості біженців

Фото з біженцями у Середземному морі, що здобуло цьогорічну премію World Press Photo Awards

Фото з біженцями у Середземному морі, що здобуло цьогорічну премію World Press Photo Awards

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Близько 160 тисяч людей взяли участь 18 лютого в мітингу в іспанському місті Барселона з вимогою до уряду дозволити в’їзд в країну більшій кількості біженців з охоплених війною країн.

Протестувальники розгорнули у центрі міста великий прапор із закликами «Годі відмовок! Прийміть їх зараз» та «Ні смертям, відкрийте кордони».

Акція була організована групою, що називає себе «Наш дім – ваш дім».

Фото зі сторінки мера Барселони Ади Коляу у Twitter

Хоча влада оцінила кількість протестувальників у 160 тисяч, організатори заявили, що їх було щонайменше 300 тисяч.

У 2015 році іспанський уряд зобов’язався прийняти понад 17 тисяч біженців протягом двох років. Але досі країна дала притулок лише близько 1100 біженцям.

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