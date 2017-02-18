У поліції уточнили, що через стрілянину в Харкові затримано 5 осіб

В результаті стрілянини, що сталася у Харкові ввечері 17 лютого, поліцейські затримали 5 осіб, уточнили в обласному управлінні Нацполіції. Раніше повідомлялося про дев’ятьох затриманих.

«В ході досудового розслідування встановлено, що п’ятеро осіб здійснювали активні хуліганські дії. Вони затримані в порядку статті 208 КПК України. Четверо з них – мешканці Харкова, один – з міста Дніпро. За попередніми даними, причини конфлікту мають побутове підґрунтя», – повідомили в поліції.

За даними правоохоронців, слідчим управлінням Нацполіції у Харківській області відкрито 3 кримінальних провадження.

Повідомляється, що під час слідчих дій було вилучено 4 помпові рушниці, одну одиницю автоматичної зброї та два травматичних пістолети.

18 лютого з’явилася інформація, що днем раніше у Харкові внаслідок конфлікту між двома групами людей у камуфляжі виникла стрілянина, в результаті якої була поранена людина. Сталося це у спальному районі міста на проспекті Перемоги. Після перестрілки група людей вдерлася у будівлю дитячого садка. Чоловіки перебували там недовго, оскільки були затримані поліцією.

У соціальних мережах була суперечлива інформація, що конфлікт між двома групами людей виник щодо ставлення до акції з блокади залізниці на Донбасі. Із заявами щодо цього інциденту виступали представники «Внутрішнього корпусу батальйону «Донбас» і «Східного корпусу».

Коментуючи конфлікт, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на сторінці у Facebook написав, що «МВС не буде терпіти на вулицях жодного альтернативного підрозділу, який присвоює собі право регулювати порядок за допомогою зброї, саморобної шеврону чи камуфляжу».