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19 Лютий 2017, Київ 00:50
Новини | Події

У поліції уточнили, що через стрілянину в Харкові затримано 5 осіб

Нічна стрілянина у Харкові має побутовий характер – поліція (відео)
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В результаті стрілянини, що сталася у Харкові ввечері 17 лютого, поліцейські затримали 5 осіб, уточнили в обласному управлінні Нацполіції. Раніше повідомлялося про дев’ятьох затриманих.

«В ході досудового розслідування встановлено, що п’ятеро осіб здійснювали активні хуліганські дії. Вони затримані в порядку статті 208 КПК України. Четверо з них – мешканці Харкова, один – з міста Дніпро. За попередніми даними, причини конфлікту мають побутове підґрунтя», – повідомили в поліції.

За даними правоохоронців, слідчим управлінням Нацполіції у Харківській області відкрито 3 кримінальних провадження.

Повідомляється, що під час слідчих дій було вилучено 4 помпові рушниці, одну одиницю автоматичної зброї та два травматичних пістолети.

18 лютого з’явилася інформація, що днем раніше у Харкові внаслідок конфлікту між двома групами людей у камуфляжі виникла стрілянина, в результаті якої була поранена людина. Сталося це у спальному районі міста на проспекті Перемоги. Після перестрілки група людей вдерлася у будівлю дитячого садка. Чоловіки перебували там недовго, оскільки були затримані поліцією.

У соціальних мережах була суперечлива інформація, що конфлікт між двома групами людей виник щодо ставлення до акції з блокади залізниці на Донбасі. Із заявами щодо цього інциденту виступали представники «Внутрішнього корпусу батальйону «Донбас» і «Східного корпусу».

Коментуючи конфлікт, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на сторінці у Facebook написав, що «МВС не буде терпіти на вулицях жодного альтернативного підрозділу, який присвоює собі право регулювати порядок за допомогою зброї, саморобної шеврону чи камуфляжу».

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