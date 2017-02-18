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19 Лютий 2017, Київ 00:50
Новини | Суспільство

Переможцями третього півфіналу відбору на «Євробачення» від України стали Melovin та O.Torvald

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Музичний гурт O.Torvald та співак Melovin стали переможцями третього, завершального півфіналу відбору на пісенний конкурс «Євробачення – 2017» від України. Про це йдеться на сторінці організаторів у Facebook.

Повідомляється, що за результатами голосування журі і підрахунку глядацьких голосів у фінал не пройшли група Кузьми Скрябіна Singing pants, співачка Анастасія Прудіус, співак Віталій Козловський, гурти Kаdnay, Green Grey та Vivienne Mort.

В ході голосування 7 та 8 балів відповідно отримали переможці – гурт O.Torvald та співак Melovin.

В ході попередніх півфіналів до фіналу потрапили Tayanna (співачка Тетяна Решетняк), група «Сальто назад», співачка Illaria та Rozhden.

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