Штаб: минулої доби на Донбасі 6 військових поранені, 3 травмовані

У штабі АТО заявляють, що минулої доби у зоні бойових дій на Донбасі шестеро українських військових поранені, троє травмовані.

Як повідомляє прес-центр штабу, порушення режиму тиші з боку підтримуваних Росією бойовиків були зафіксовані на всіх напрямках, а на донецькому напрямку біля Авдіївки близько 5:00 відбулося бойове зіткнення, напад відбито.

Крім того, за даними штабу, сепаратисти по Троїцькому і Широкині вели вогонь з БМП, на луганському напрямку Кримське обстрілювали з протитанкових ракетних комплексів.

«Загарбники випустили по наших позиціях поблизу Водяного тридцять снарядів реактивних систем залпового вогню БМ-21 «Град», – йдеться у повідомленні.

Сепаратисти з угруповання «ДНР» заявляють, що в результаті обстрілів з боку українських військових біля Ясинуватої, що за 12 кілометрів від Авдіївки, було пошкоджено насосну станцію. В угрупованні «ЛНР» стверджують, що українські військові минулої доби порушили режим тиші 10 разів, обстрілявши з мінометів і стрілецької зброї позиції сепаратистів біля населених пунктів Логвинове, Калинове, Сокольники.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.