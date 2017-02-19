Глава МЗС Франції засуджує серію кібератак Москви

Міністр закордонних справ Франції звинуватив Москву у серії кібератак, пов’язаних з виборами, заявивши, що такі дії є «неприйнятними».

В інтерв’ю Journal du Dimanche іністр Жан-Марк Ейро заявив, що атаки спрямовані щодо проєвропейського кандидата Еммануеля Макрона.

Він зазначив, що ультраправий кандидат Марін Ле Пен і консервативний Франсуа Фійон займають проросійські і антиєвропейські позиції.

«Росія першою стверджувала, що невтручання у внутрішні справи є головним правилом… Франція не допустить того, щоб її вибір був продиктований», – сказав він.

«Така форма втручання в демократичне життя Франції є неприйнятною, і я її відкидаю», – додав міністр.

Твердження про втручання Росії прозвучали на тлі суперечностей, що Москва втрутилася в 2016 році в президентські вибори в США.

«Після того, що сталося в Сполучених Штатах, це наш обов’язок вжити всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб чесність нашого демократичного процесу поважалася», – сказав Ейро.

Росія заперечує заяви про те, що кандидат партії «En Marche!» («Вперед!») на виборах президента Франції Еммануель Макрон став мішенню російських засобів інформації й інтернет-атак.

Раніше генеральний секретар партії «En Marche!» Рішар Ферран заявив, що кандидат цієї партії на виборах президента Франції Еммануель Макрон є мішенню російських засобів інформації та інтернет-атак.

У Кремлі ці звинувачення відкинули, як і заперечували звинувачення з боку США про використання Москвою кібернападів й інших методів для втручання в американські вибори 2016 року.