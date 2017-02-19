США: визнання Росією «документів» окупованого Донбасу суперечить Мінським угодам

Посольство США в Україні заявляє, що визнання Росією «документів», виданих на непідконтрольних українській владі територіях Донбасу, суперечить Мінським угодам.

«Визнання Росією документів з сепаратистських «республік» є тривожним і несумісним з узгодженими цілями Мінська», – йдеться у повідомленні посольства в twitter.

Також у посольстві висловили стурбованість у зв’язку з посиленням бойових дій і використанням реактивних систем залпового вогню «Град» на лінії зіткнення на Донбасі.

18 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким визнав чинними деякі «документи», видані в окремих районах Донецької та Луганської областей. Згідно з указом, йдеться про тимчасовий характер визнання згаданих «документів» – «на період до політичного врегулювання ситуації в окремих районах Донецької та Луганської областей України на підставі Мінських угод».

Сайти донецьких і луганських сепаратистів назвали указ російського президента Володимира Путіна «довгоочікуваною подією» і «визнанням державності» так званих республік.

Україна засудила цей указ Путіна. Президент Петро Порошенко заявив, що, визнавши «документи», видані в ОРДЛО, Путін довів факт російської окупації та порушення міжнародного права. Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що таким чином російський президент фактично вийшов з Мінського процесу. А в МЗС України закликали міжнародних партнерів посилити тиск на Росію у зв’язку з такими діями Кремля.

Кілька пакетів домовленостей, досягнених на переговорах у білоруському Мінську в 2014–2015 роках і відомих як Мінські домовленості, передбачають, серед іншого, припинення вогню, виведення з території України іноземних військ, найманців і озброєнь, звільнення всіх заручників і незаконно утримуваних осіб чи встановлення контролю ОБСЄ над українсько-російським кордоном.