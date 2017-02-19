Жебрівський: наразі немає потреби у розгортанні наметового містечка в Авдіївці

Голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Жебрівський заявляє, що поки що необхідності розгортання наметового містечка в Авдіївці немає.

За його словами, станом на 7:00 тиск в тепломережах міста в нормі, у помешканнях підтримується температура близько 20 градусів тепла.

«Вночі ДСНС перепідключила Авдіївську центральну міську лікарню на більш потужний генератор (40 квт). Лікарня функціонує в штатному режимі», – написав він насвоїй сторінці в Facebook.

Жебрівський додав, що вранці до Авдіївки з Краматорська доставили ще потужнішу генераторну установку (110 квт).

18 лютого у результаті обстрілів була пошкоджена високовольтна лінія електропередач 110 кВ «Макіївська 1 – АКХЗ № 2», внаслідок чого припинено електропостачання до міста Авдіївка (близько 22 тисяч людей).

Донецькі сепаратисти, у свою чергу, заявили, що в результаті обстрілів з боку українських військових біля Ясинуватої, що за 12 кілометрів від Авдіївки, було пошкоджено насосну станцію.

Наприкінці січня спостерігалося загострення ситуації на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну в спричиненні боїв. Місто тоді зазнало значних пошкоджень інфраструктурного характеру, було припинене електропостачання, у місті рятувальники розгорнули пункти обігріву для населення. Через тиждень ситуація в Авдіївці дещо нормалізувалася.

16 лютого сепаратисти обстріляли житлові райони Авдіївки, внаслідок чого одна людина загинула і двоє цивільних були поранені. Прокуратура за фактом обстрілу розпочала кримінальне провадження за статтею «теракт».