У Києві понад 6 тисяч силовиків забезпечують правопорядок у зв’язку із масовими заходами

У Києві 6,5 тисячі правоохоронців забезпечують сьогодні правопорядок у зв’язку із масовими заходами, присвяченими річниці Революції гідності та вшануванню пам’яті Героїв Небесної сотні.

«Аби не допустити будь-яких провокацій чи конфліктних ситуацій, посилено патрулюють наряди на майдані Незалежності, Хрещатику і Європейській площі», – йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва.

У центрі Києва встановлені контрольно-пропускні пункти.

У поліції попереджають, що правоохоронці негайно реагуватимуть на всі правопорушення.

19 лютого на 14:00 на майдані Незалежності заплановане віче і марш пам’яті з нагоди річниці Революції гідності.

У період з 18 по 22 лютого в усіх регіонах заплановані заходи з нагоди відзначення Дня Героїв Небесної сотні.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше з яких – 20 лютого. Більшість людей загинули від куль снайперів, які влучали протестувальникам у голову, серце і шию. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею». Крім того, сотні учасників протесту в Києві отримали поранення.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб, 104 з них загинули.