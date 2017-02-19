Росія: Кара-Мурзу виписали з лікарні, він виїхав з країни

Координатора громадської організації «Відкрита Росія» Володимира Кара-Мурзу-молодшого виписали з лікарні, він виїхав за кордон для подальшого лікування.

Кара-Мурза і його дружина, Євгенія, покинули Росію 19 лютого, повідомив у соцмедіа активіст Вадим Прохоров. При цьому він не уточнив, куди вони попрямували.

2 лютого Кара-Мурза-молодший був госпіталізований і кілька днів перебував у стані штучної коми. До лікарні він потрапив з тими ж симптомами, що і в травні 2015 року. Тоді йому поставили діагноз «гостра ниркова недостатність». Після лікування він подав заяву до Слідчого комітету Росії про спробу замаху на вбивство з мотивів політичної й ідеологічної ненависті.

Кара-Мурза є координатором неурядової організації «Відкрита Росія», яка фінансується колишнім олігархом Михайлом Ходорковським. Він був близьким колегою опозиційного політичного діяча Бориса Нємцова, якого застрелили біля Кремля в лютому 2015 року.