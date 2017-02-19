Іран відкидає тактику тиску США і закликає до «взаємної поваги»

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф заявив, що його країна відкидає погрози і примус, а також шукає дипломатичних рішень на основі «взаємоприйнятних сценаріїв».

Виступаючи на конференції з безпеки в Мюнхені 19 лютого, Заріф відкинув санкції США і недавню заяву президента США Дональда Трампа щодо випробувань балістичних ракет.

«Іран не реагує на погрози. Ми не дуже добре реагуємо на примус. Ми не реагуємо на санкції, але ми дуже добре реагуємо на взаємоповагу», – сказав Заріф.

Він також звинуватив бойовиків угруповання «Ісламська держава» у володінні хімічною зброєю в Сирії, додавши, що «використання хімічної зброї ніколи не можуть бути виправданими»

США ввели цілеспрямовані санкції щодо 18 сирійських урядовців після того, як було виявлено, що сирійські урядові сили використали хлорин проти цивільних осіб.

Росія і Іран є головними прихильниками президента Сирії Башара аль-Асада в шестирічній громадянській війні в країні, внаслідок якої близько 300 тисяч людей загинули і мільйони стали біженцями.