Міноборони: минулої доби на Донбасі український військовий зник безвісти

Минулої доби у зоні бойових дій на Донбасі один український військовий зник безвісти, повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТООлександр Мотузяник.

Він додав, що також минулої доби 9 військовослужбовців отримали поранення і травми.

За його словами, ситуація біля Авдіївки має тенденцію до загострення, зокрема, після опівночі підтримувані Росією бойовики почали масований мінометний обстріл, який тривав близько 2 годин.

«Близько 5 ранку сталося бойове зіткнення між силами АТО та бойовиками. Бій був досить тривалим, і завершився вдало для нашої сторони: ворог не пройшов, українські війська не понесли втрат», – сказав він.

Сепаратисти з угруповання «ДНР», у свою чергу, заявляють, що Збройні сили України напередодні ввечері здійснили атаку біля населеного пункту Спартак. В угрупованні «ЛНР» стверджують, що українські військові минулої доби порушили режим тиші 10 разів, обстрілявши з мінометів і стрілецької зброї позиції сепаратистів біля населених пунктів Логвинове, Калинове, Сокольники.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.

За останніми даними СБУ, в полоні бойовиків перебувають 110 заручників, ще 490 українців вважаються зниклими безвісти внаслідок агресії Росії на сході України.