Поліція: лист про розгін блокади не отримували, Семенченка викликають для пояснень

У поліції Донецької області заявляють, що не отримували документ Донецької ВЦА, в якому йдеться про силовий розгін учасників блокади і який напередодні опублікував народний депутат України Семен Семенченко.

Як повідомляє прес-служба відомства, правоохоронці перевіряють документ з «явними ознаками підроблення».

Крім того, голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив, що за вказаною нумерацією вихідних документів з ВЦА не надсилалось, додають у поліції.

У відомстві зазначають, що цей факт було зареєстровано у Єдиному журналі заяв про кримінальні правопорушення, в рамках перевірки силовики запрошують Семенченка для дачі роз’яснень, а також надання документа для його подальшого вивчення та встановлення походження.

Напередодні народний депутат Семен Семенченко, який підтримує учасників блокади на Донбасі, опублікував на своїй сторінці в Facebook нібито документ Донецької ВЦА від 16 лютого, у якому Жебрівський вимагає від керівника поліції Донеччини В’ячеслава Аброськіна здійснити «заходи з розблокування залізничної колії і притягнути до відповідальності винних у незаконному перешкоджанні пересуванню залізничних потягів з вугіллям та іншою продукцією». У листі вказується, що ці заходи мають здійснити не пізніше 20 лютого.

У січні активісти, серед яких депутати Верховної Ради та люди, що називають себе ветеранами АТО, розпочали блокаду залізниці з метою припинити торгівлю із окупованими районами Донбасу. Вони пообіцяли влаштувати повну блокаду, якщо найближчим часом не звільнять чи не обміняють усіх українських військовополонених. Донецька поліція почала 4 кримінальні провадження за фактами блокування залізничного сполучення й захоплення електровозів.

У зв’язку з блокадою уряд ухвалив рішення про запровадження надзвичайних заходів в енергетиці. У Кабміні стверджують, що це рішення ухвалили через обмеження поставок вугілля антрацитової групи.