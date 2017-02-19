Віце-президент США Майк Пенс у Німеччині відвідав концтабір Дахау

Віце-президент США Майк Пенс, його дружина і дочка, Шарлотта, відвідали концтабір нацистської епохи Дахау на околиці Мюнхена.

Пенс поклав вінок до пам’ятника в центрі табору до того, як оглянути бараки і крематорій всередині табору.

Табір Дахау був створений урядом Адольфа Гітлера в 1933 році. Понад 200 000 людей зі всієї Європи перебували в таборі і 40 тисяч померли там. Більшість жертв –євреї, гомосексуалісти, роми, християнські активісти або політичні дисиденти. Вони були звільнені американськими військовими в квітні 1945 року.

Пізніше 19 лютого Пенс має відвідати Брюссель, де заплановані зустрічі з представниками НАТО і Європейського союзу.