Жебрівський: в Авідіївці монтажники готові ремонтувати ЛЕП, проте гарантій безпеки немає

Голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Жебрівський заявляє, що в Авідіївці електромонтажники готові розпочати ремонт пошкоджених ліній електропередач, проте все ще немає гарантій припинення вогню.

«На 11:00 бригада електромонтажників і саперів із нашого боку готова приступити до відновлення лінії електропередачі, однак російська сторона в СЦКК наразі не надає письмових гарантій припинення вогню», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, також координаційний центр працює над відновленням зв’язку в Авдіївці.

«Звернулись до операторів, щоб найближчим часом відновили сигнал у місті», – додав він.

18 лютого у результаті обстрілів була пошкоджена високовольтна лінія електропередач 110 кВ «Макіївська 1 – АКХЗ № 2», внаслідок чого припинено електропостачання до міста Авдіївка (близько 22 тисяч людей).

Донецькі сепаратисти, у свою чергу, заявили, що в результаті обстрілів з боку українських військових біля Ясинуватої, що за 12 кілометрів від Авдіївки, було пошкоджено насосну станцію.

Наприкінці січня спостерігалося загострення ситуації на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну в спричиненні боїв. Місто тоді зазнало значних пошкоджень інфраструктурного характеру, було припинене електропостачання, у місті рятувальники розгорнули пункти обігріву для населення. Через тиждень ситуація в Авдіївці дещо нормалізувалася.

16 лютого сепаратисти обстріляли житлові райони Авдіївки, внаслідок чого одна людина загинула і двоє цивільних були поранені. Прокуратура за фактом обстрілу розпочала кримінальне провадження за статтею «теракт».