На Рівненщині попрощалися з загиблим біля Маріуполя військовим Тарасом Прончуком

На Рівненщині в селі Хотин попрощалися з загиблим біля Маріуполя українським військовим Тарасом Прончуком.

Тарас Прончук закінчив технічний коледж, його призвали доЗбройних сил у 2015 році, а за рік він підписав контракт іслужив кулеметником батальйону морської піхоти.

16 лютого він загинув внаслідок обстрілу снайпера.

Нагороди, які здобув Тарас Прончук,військові вручили його мамі. Це медалі «За оборону Маріуполя» і «За відвагу». Південне командування ЗСУ посмертно представило Тараса Прончукадо нагородження орденом «За мужність», а патріарх Філарет – до церковної відзнаки – медалі «За жертовність і любов до України».

Від початку бойових дій на сході України загинули більше сотні військових із Рівненщини.

За даними Генштабу, станом на лютий від початку конфлікту на Донбасі загинули 2197 українських військовослужбовців.