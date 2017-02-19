Донецька ВЦА: в Авдіївці монтажники ремонтують ЛЕП, електропостачання ще не відновили

Голова Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павло Жебрівський заявляє, що в Авдіївці електромонтажники ремонтують пошкодження лінії електропередач, електропостачання ще не відновили.

«На 15:00 подачу електроенергії в #Авдіїка все ще не відновлено. Наші електромонтажники виявили на нашому боці 5 поривів і працюють зараз над ліквідацією пошкоджень», – написав він на своїй сторінці в Facebook, додавши, що до електрогенераторів підключено 13 об’єктів Авдіївки.

«О 16:00 плануємо увімкнути помпи, щоб пустити у місто воду. Вода буде подаватись сьогодні до 22:00», – додав Жебрівський.

18 лютого у результаті обстрілів була пошкоджена високовольтна лінія електропередач 110 кВ «Макіївська 1 – АКХЗ № 2», внаслідок чого припинено електропостачання до міста Авдіївка (близько 22 тисячі людей).

Донецькі сепаратисти, у свою чергу, заявили, що в результаті обстрілів з боку українських військових біля Ясинуватої, що за 12 кілометрів від Авдіївки, було пошкоджено насосну станцію.

Наприкінці січня спостерігалося загострення ситуації на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну в спричиненні боїв. Місто тоді зазнало значних пошкоджень інфраструктурного характеру, було припинене електропостачання, у місті рятувальники розгорнули пункти обігріву для населення. Через тиждень ситуація в Авдіївці дещо нормалізувалася.

16 лютого сепаратисти обстріляли житлові райони Авдіївки, внаслідок чого одна людина загинула і двоє цивільних були поранені. Прокуратура за фактом обстрілу розпочала кримінальне провадження за статтею «теракт».