У поліції заявляють про порятунок 3 дівчат від самогубства у Києві й на Рівненщині

Поліція Києва заявляє, що правоохоронці врятували дівчинку від самогубства.

Як повідомляє прес-служба відомства, про зникнення 15-річної дівчинки і залишену нею передсмертну записку повідомила її мама.

«З’ясувалося, що дівчинка за кілька годин до цього вимкнула телефон, видалила свій профіль у соціальній мережі, однак при перевірці ми виявили, що вона була учасником кількох «груп смерті», які пропагують культ насильства і жорстокості, та читала книгу про самогубство», – повідомив керівник Нацполіції Києва Андрій Крищенко.

За даними поліції, через кілька годин пошуків дівчинку із ознаками переохолодження та порізами рук виявили на останньому поверсі багатоповерхівки.

У поліції з’ясували, що дівчинка разом із подругою були учасниками групи «Синий кит», виконували «завдання, які їм надавав адміністратор, зокрема, наносили собі порізи на руках у вигляді кита».

За фактом доведення дівчинки до самогубства розпочато кримінальне за статтею 120 Кримінального кодексу України.

Крім того, на Рівненщині правоохоронці врятували двох дівчат від самогубства, які, за даними поліції, були учасниками суїцидальних груп.

«У гуртожитку одного із навчальних закладів Дубна за місцем проживання поліцейські виявили одну із студенток із тілесними ушкодженнями, а саме порізами на руках із своєрідними написами», – повідомляє прес-служба поліції Рівненської області.

У відомстві зазначають, що дівчина розповіла про свою одногрупницю, яка також була учасницею групи.

У соцмережах з’явилися групи, в яких кваліфіковані психологи доводять дітей до самогубства, про це повідомляє департамент кіберполіції Національної поліції України. Адміністратори спільноти залучають підлітків до так званої «гри» зі смертельним фіналом.