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19 Лютий 2017, Київ 18:50
Новини | Міжнародні

Компанія SpaceX запустила на МКС ракету-носій

Перший ступінь ракети компанії Space-X здійснює вертикальну посадку на Землю в ході технічних випробувань, квітень 2016 року

Перший ступінь ракети компанії Space-X здійснює вертикальну посадку на Землю в ході технічних випробувань, квітень 2016 року

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Приватна компанія SpaceX запустила 19 лютого на орбітальну космічну станцію ракету з вантажем. Повідомляється, що приземлення з 2500 кілограмами вантажу на МКС було успішним. Запуск відбувся на космодромі на мисі Канаверал у США.

Перший ступінь ракети-носія Falcon 9 вже повернувся на Землю, зробивши посадку недалеко від місця старту. Вантажний корабель виведений на задану орбіту. Як очікується, він пристикується до МКС 22 лютого.

SpaceX є однією з двох приватних космічних компаній, що уклали контракти з NASA на доставку вантажів на Міжнародну космічну станцію. Використання багаторазових ракет Falcon 9 здешевлює запуск космічних апаратів.

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