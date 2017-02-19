Компанія SpaceX запустила на МКС ракету-носій

Приватна компанія SpaceX запустила 19 лютого на орбітальну космічну станцію ракету з вантажем. Повідомляється, що приземлення з 2500 кілограмами вантажу на МКС було успішним. Запуск відбувся на космодромі на мисі Канаверал у США.

Перший ступінь ракети-носія Falcon 9 вже повернувся на Землю, зробивши посадку недалеко від місця старту. Вантажний корабель виведений на задану орбіту. Як очікується, він пристикується до МКС 22 лютого.

SpaceX є однією з двох приватних космічних компаній, що уклали контракти з NASA на доставку вантажів на Міжнародну космічну станцію. Використання багаторазових ракет Falcon 9 здешевлює запуск космічних апаратів.