Військовий, який вважався зниклим безвісти на Донбасі, загинув – штаб АТО

У прес-центрі штабу АТО у неділю повідомили, що військовослужбовець, який напередодні вважався зниклим безвісти, загинув. Один військовий зазнав поранення під час обстрілів 19 лютого, йдеться в повідомленні штабу на сторінці у Facebook.

За даними українських військових, усього від початку поточної доби було зареєстровано 41 обстріл з боку підтримуваних Росією бойовиків.

Повідомляється, що обстріли тривали сьогодні на маріупольському і донецькому напрямку.

У штабі АТО також повідомили, що обстріли тривали і в районі Авдіївки.

«Аби завершити ремонтні роботи на лінії електропередач та відновити електропостачання міста, українська сторона СЦКК готує заявку щодо встановлення режиму тиші на 20 лютого. Сьогодні в районі проведення ремонтних робіт противник дотримувався режиму припинення вогню», – додали у штабі.

В угрупованні «ДНР» заявили, що минулої доби ЗСУ близько 2,5 тисяч разів обстріляли території, підконтрольні донецьким бойовикам. Луганські сепаратисти стверджують, що українська сторона випустила 296 снарядів і мін.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.