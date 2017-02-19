Частина учасників «блокадної акції» рушила до майдану Незалежності з супроводом поліції

У неділю ввечері частина учасників акції підтримки торговельної блокади окупованого Донбасу, що проходить під Адміністрацією президента у Києві, рушила з вулиці Інститутської по Грушевського до майдану Незалежності.

Колона рухається із супроводом кордону Національної поліції, періодично лунає звук від петард.

Офіційної інформації про правопорушення чи затриманих наразі немає.

Деякі протестувальники перемістилися з урядового кварталу в центр Києва для, як вони стверджують, оголошення своїх вимог до влади, пов’язаних з повним заблокуванням торгівлі з окупованими територіями Донбасу.

Близько 19-ї години неділі між протестувальниками і поліцією почалася тиснява і словесні перепалки на вулиці Інститутській. Правоохоронці не дозволили розмістити мітингувальникам намет біля Адміністрації президента.

В акції беруть участь бійці добровольчих батальйонів, зокрема «Донбас», «Айдар» та ОУН, громадські активісти.

Сьогодні прихильники торговельної блокади розмістили палатку і облаштували так званий «редут» (замкнене коло), навколо якого планували зосередити акцію з блокування будівлі Адміністрації президента у Києві. Також активісти анонсували на вечір появу великого намету під будівлею Адміністрації, і обіцяли, що залишаться на ніч. Таким чином вони вимагають від президента і провладних сил не перешкоджати блокаді ОРДЛО і припинити будь-яку торгівлю з окупованими районами Донбасу.