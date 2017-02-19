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19 Лютий 2017, Київ 21:50
Новини | Події

Частина учасників «блокадної акції» рушила до майдану Незалежності з супроводом поліції

Учасники акції на підтримку торговельної блокади розміщують палатку біля Адміністрації президента, Київ, 19 лютого 2017 року

Учасники акції на підтримку торговельної блокади розміщують палатку біля Адміністрації президента, Київ, 19 лютого 2017 року

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У неділю ввечері частина учасників акції підтримки торговельної блокади окупованого Донбасу, що проходить під Адміністрацією президента у Києві, рушила з вулиці Інститутської по Грушевського до майдану Незалежності.

Колона рухається із супроводом кордону Національної поліції, періодично лунає звук від петард.

Офіційної інформації про правопорушення чи затриманих наразі немає.

Деякі протестувальники перемістилися з урядового кварталу в центр Києва для, як вони стверджують, оголошення своїх вимог до влади, пов’язаних з повним заблокуванням торгівлі з окупованими територіями Донбасу.

Близько 19-ї години неділі між протестувальниками і поліцією почалася тиснява і словесні перепалки на вулиці Інститутській. Правоохоронці не дозволили розмістити мітингувальникам намет біля Адміністрації президента.

В акції беруть участь бійці добровольчих батальйонів, зокрема «Донбас», «Айдар» та ОУН, громадські активісти.

Сьогодні прихильники торговельної блокади розмістили палатку і облаштували так званий «редут» (замкнене коло), навколо якого планували зосередити акцію з блокування будівлі Адміністрації президента у Києві. Також активісти анонсували на вечір появу великого намету під будівлею Адміністрації, і обіцяли, що залишаться на ніч. Таким чином вони вимагають від президента і провладних сил не перешкоджати блокаді ОРДЛО і припинити будь-яку торгівлю з окупованими районами Донбасу.

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