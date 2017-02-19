Українська сторона повністю відремонтувала лінії електропередач у Авдіївці – Жебрівський

Українська сторона повністю відремонтувала лінії електропередач у Авдіївці на Донеччині, повідомив голова Донецької військово-цивільно Павла Жебрівського на сторінці у Facebook.

«Група електромонтажників, яка виходила сьогодні на ліквідацію поривів ЛЕП із нашого боку зі своєю роботою справились відмінно. Усі 5 пошкоджень відновлено. Натомість, групу монтажників із того боку російська сторона не допустила до робіт, посилаюсь на, нібито, обстріли наших військових. Але це абсолютний фейк – ЗСУ однозначно не стріляли, адже у районі були наші працівники», – повідомив Жебрівський.

За його словами, у понеділок українська сторона в СЦКК подасть запит на режим тиші, щоб ремонтники повністю відновили лінію електропередач.

«Вода у місто подається за визначеним графіком – від 16:00 до 22:00. Каналізаційно-насосна і насосна станції працюють на електрогенераторах. Коксохім підтримує достатній температурний режим у тепломережах міста. Система газопостачання в Авдіївці працює у штатному режимі», – додав Жебрівський.

18 лютого у результаті обстрілів була пошкоджена високовольтна лінія електропередач 110 кВ «Макіївська 1 – АКХЗ №2», внаслідок чого припинено електропостачання до міста Авдіївка (близько 22 тисячі людей).

Донецькі сепаратисти, у свою чергу, заявили, що в результаті обстрілів з боку українських військових знеструмлено Комінтернове. Крім того, подачу води частково скоротили в п'яти районах на півночі і заході Донецька через порушення напередодні електропостачання Донецької фільтрувальної станції.

Наприкінці січня спостерігалося загострення ситуації на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну в спричиненні боїв. Місто тоді зазнало значних пошкоджень інфраструктурного характеру, було припинене електропостачання, у місті рятувальники розгорнули пункти обігріву для населення. Через тиждень ситуація в Авдіївці дещо нормалізувалася.

16 лютого сепаратисти обстріляли житлові райони Авдіївки, внаслідок чого одна людина загинула і двоє цивільних були поранені. Прокуратура за фактом обстрілу розпочала кримінальне провадження за статтею «теракт».