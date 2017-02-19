Акції проти «податку на дармоїдство» в Білорусі стали одними з найбільших за останні роки

19 лютого у Білорусі відбулися акції протесту, викликані невдоволенням громадян так званим «податком на дармоїдство». Протести проти нового податку, спрямованого на зменшення соціального забезпечення, відбулися у білоруському Гомелі та інших містах. Повідомляється, що демонстрації попередніх двох днів у Мінську і протести 19 лютого були одними з найбільших в країні за останні роки.

Так, у Гомелі, неподалік від кордону з Росією, щонайменше тисячу людей пройшли маршем і скандували гасла проти заходу влади, відомий як «закон про боротьбу з соціальними паразитами». Марш пройшов без інцидентів.

Близько 60 тисяч осіб підписали петицію проти закону, який вимагає, щоб люди, які працювали менше 183 днів протягом календарного року, платили податок у розмірі близько 200 доларів США. Цей президентський декрет «Про запобігання соціальному утриманству» білоруси назвали «декретом про дармоїдів».

Загалом близько півмільйона людей отримали повідомлення з вимогою сплатити так званий «податок на дармоїдство». Закон не поширюється на зареєстрованих осіб, які шукають роботу, домогосподарок, фермерів і осіб, що працюють в Росії.

Декрет президента Білорусі Олександра Лукашенка набрав чинності з 1 січня 2015 року, крайній термін сплати податку – 20 лютого.