У Білому домі спростували контакти радників Трампа з російською розвідкою під час виборчої кампанії

Керівник апарату співробітників Білого дому Райнс Прібес спростував контакти радників президента США Дональда Трампа з російською розвідкою під час виборчої кампанії. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу NBC 19 лютого.

«Я можу запевнити вас, що високопоставлені чиновники розвідувального співтовариства запевнили мене, що ця історія не тільки сильно перебільшена, а й неправдива...Вони дали ясно зрозуміти, що ця історія – повна нісенітниця», – сказав Прібес.

Цей коментар став однією з останніх реакцій Білого дому на заяви про можливі зв’язки оточення Трампа з високопосадовцями Росії під час виборчої кампанії.

Через підозри у розмовах про скасування санкцій проти Москви з послом Росії подав у відставку з посади радника президента з нацбезпеки Майкл Флінн. Білий дім сказав, що Флінн не зробив нічого незаконного, але мав піти у відставку, бо ввів в оману віце-президента Майка Пенса.

Наприкінці січня газета The New York Times повідомила, що розвідувальні та правоохоронні органи США в межах розслідування можливих зв’язків між російськими офіційними особами і щонайменше трьома соратниками обраного президента Дональда Трампа вивчають «перехоплені дані й фінансові операції». Окремі комітети Сенату США також взялися за розслідування таких можливих фактів.