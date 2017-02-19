Прем’єр Іраку повідомив про наступ на західну частину Мосула

Прем’єр-міністр Іраку Хайдар аль-Абаді оголосив про початок військової операції зі звільнення західної частини міста Мосул від бойовиків угрупування «Ісламська держава», другого за величиною міста Іраку. Про це він заявив 19 лютого у телезверненні.

«Ми йдемо, щоб звільнити західну частину Мосула», – сказав Абаді.

Раніше 19 лютого іракські літаки скинули мільйони листівок, щоб попередити жителів Мосула, що напад неминучий.

Напередодні коаліція за підтримки США провела 9 авіаударів неподалік міста. Іракські військові заявили, що їм вдалося вибити у ісламістів села Ель-Азба і Ель-Лазака і просунутися до аеропорту Мосула.

Від жовтня минулого року армія Іраку за підтримки коаліції під проводом США, а також за участю курдських формувань і шиїтського ополчення, розпочала наступ на Мосул. Угруповання «Ісламська держава» взяло місто під контроль у 2014 році, коли бойовики захопили значні території на заході й півночі Іраку.