Депутати повідомили про звільнення затриманого у Києві командира батальйону «ОУН» Коханівського

Командира добровольчого батальйону «ОУН» Миколу Коханівського, затриманого під час сутичок прихильників торговельної блокади окупованого Донбасу з поліцією у центрі Києва, звільнили. Про це на сторінках у соцмережах повідомили депутати від Радикальної партії Андрій Лозовий та Ігор Мосійчук.

За їхніми даними, Коханівського після затримання доправили до Деснянського райвідділу поліції.

«Слава Богу, Миколу вже звільнили», – написав у Facebook Андрій Лозовий, а Ігор Мосійчук додав фото, де Коханівського зустрічають під райвідділком члени батальйону.

Крім того, на запитання одного з користувачів мережі про долю решти затриманих, Мосійчук відповів, що звільнено всіх. Підтвердження цієї інформації від правоохоронних органів наразі немає.

​В управлінні Національної поліції у місті Києві раніше повідомили, що після сутичок у неділю ввечері між активістами і правоохоронцями у столиці було затримано 5 осіб, травмовані двоє правоохоронців.

19 лютого вдень біля стели Незалежності у Києві відбулося «віче» прихильників торговельної блокади окупованого Донбасу з переважно представників добровольчих батальйонів («Донбас», «Айдар» та «ОУН»). Після цього активісти перемістилися в урядовий квартал, до будівлі Адміністрації президента. Там вони розмістили палатку і облаштували так званий «редут» (замкнене коло), навколо якого планували зосередити акцію з блокування будівлі Адміністрації президента до виконання своїх вимог щодо повної зупинки торгівлі з окупованими територіями Донбасу.

Також активісти анонсували на вечір появу великого намету під будівлею Адміністрації, і обіцяли, що залишаться на ніч. Втім правоохоронці завадили активістам і деяким народним депутатам розгорнути такий намет. Після словесної перепалки і штовханини більшість пікетувальників рушила вулицею Грушевського до майдану Незалежності. Але неподалік Європейської площі шлях їм перегородив кордон поліції. Після чергових сутичок поліція затримала кількох осіб, серед яких, як повідомили активісти і депутат Єгор Соболєв, був і голова добровольчого батальйону «ОУН» Микола Коханівський.

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