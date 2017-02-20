Депутати повідомили про звільнення затриманого у Києві командира батальйону «ОУН» Коханівського

Командира добровольчого батальйону «ОУН» Миколу Коханівського, затриманого під час сутичок прихильників торговельної блокади окупованого Донбасу з поліцією у центрі Києва, звільнили. Про це на сторінках у соцмережах повідомили депутати від Радикальної партії Андрій Лозовий та Ігор Мосійчук.
За їхніми даними, Коханівського після затримання доправили до Деснянського райвідділу поліції.
«Слава Богу, Миколу вже звільнили», – написав у Facebook Андрій Лозовий, а Ігор Мосійчук додав фото, де Коханівського зустрічають під райвідділком члени батальйону.
Крім того, на запитання одного з користувачів мережі про долю решти затриманих, Мосійчук відповів, що звільнено всіх. Підтвердження цієї інформації від правоохоронних органів наразі немає.
В управлінні Національної поліції у місті Києві раніше повідомили, що після сутичок у неділю ввечері між активістами і правоохоронцями у столиці було затримано 5 осіб, травмовані двоє правоохоронців.
19 лютого вдень біля стели Незалежності у Києві відбулося «віче» прихильників торговельної блокади окупованого Донбасу з переважно представників добровольчих батальйонів («Донбас», «Айдар» та «ОУН»). Після цього активісти перемістилися в урядовий квартал, до будівлі Адміністрації президента. Там вони розмістили палатку і облаштували так званий «редут» (замкнене коло), навколо якого планували зосередити акцію з блокування будівлі Адміністрації президента до виконання своїх вимог щодо повної зупинки торгівлі з окупованими територіями Донбасу.
Також активісти анонсували на вечір появу великого намету під будівлею Адміністрації, і обіцяли, що залишаться на ніч. Втім правоохоронці завадили активістам і деяким народним депутатам розгорнути такий намет. Після словесної перепалки і штовханини більшість пікетувальників рушила вулицею Грушевського до майдану Незалежності. Але неподалік Європейської площі шлях їм перегородив кордон поліції. Після чергових сутичок поліція затримала кількох осіб, серед яких, як повідомили активісти і депутат Єгор Соболєв, був і голова добровольчого батальйону «ОУН» Микола Коханівський.
Copy and paste the embed code below. The code changes based on your selection.
The code has been copied to your clipboard.
Video size
FACEBOOK КОМЕНТАРІ