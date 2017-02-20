Минулої доби на Донбасі один військовий загинув, ще один був поранений – штаб АТО

У прес-центрі штабу АТО у понеділок повідомили, що в результаті сепаратистських збройних атак, яких минулої доби було 62, один український військовий загинув та ще один зазнав поранень. Про це йдеться у повідомленні штабу на сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, обстріли тривали на всіх напрямках. Зі 120 та 82-міліметрових мінометів, гранатометів та стрілецької зброї було обстріляно Авдіївку. Також неподалік міста працював снайпер бойовиків.

Напередодні у штабі повідомили, що сьогодні українська сторона в СЦКК подасть запит на режим тиші, щоб ремонтники повністю відновили лінію електропередач, пошкоджену днями в Авдіївці. В Донецькій ВЦА повідомили, що українська сторона ремонтні роботи зі свого боку здійснила.

В угрупованні «ДНР» та «ЛНР» станом на 7:00 ранку 20 лютого не повідомляють про ситуацію за останні години на підконтрольних бойовикам територіях. Напередодні донецькі бойовики стверджували, що ЗСУ за попередню добу близько 2,5 тисяч разів обстріляли території, підконтрольні угрупованню «ДНР». Луганські сепаратисти стверджували, що українська сторона випустила 296 снарядів і мін.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.