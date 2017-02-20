Сомалі: 34 людини загинули і десятки поранені через вибух на ринку в Могадішо

Влада Сомалі повідомила, що 34 людини загинули і десятки були поранені в результаті вибуху 19 лютого замінованого автомобіля на ринку в столиці країни Могадішо. За даними ЗМІ, серед жертв є жінки та діти.

Жодне з угруповань не взяло на себе відповідальності за вибух. Водночас подібні атаки раніше здійснювало у Сомалі терористичне угруповання «Аль-Шабаб».

У день, коли стався вибух, бойовики цього угруповання поширили заяву, в якій новообраного президента Мохамеда Абдуллахі Мохамеда названо «відступником». Мохамед, колишній прем’єр-міністр, який має громадянство як Сомалі, так і США, був обраний 8 лютого.

Повідомляється, що президент вже відвідав постраждалих в результаті вибуху і запропонував винагороду у 100 тисяч доларів за інформацію про організаторів атаки.