На аукціоні у США продали телефон, яким користувався Адольф Гітлер

На аукціоні у США продали телефонний апарат, яким у роки Другої світової війни користувався нацистський лідер Адольф Гітлер.

Торги відбулися в аукціонному домі Alexander Historical Auctions у штаті Меріленд. Переможець, імені якого не називають, заплатив за телефон Гітлера 243 тисячі доларів.

Червоний телефонний апарат виробництва компанії Siemens з ініціалами Гітлера, свастикою і зображенням орла знайшли радянські військові в його берлінському бункері в 1945 році. Вважається, що по цьому телефону Гітлер віддавав смертельні накази упродовж останніх двох років війни.

Після того, як Німеччина капітулювала, один радянський солдат подарував його британському офіцеру Ральфу Рейнеру. Його син і віддав телефон на продаж.