Військові Іраку повідомили про успіхи в просуванні операції зі звільнення Мосула від бойовиків

Іракські військові сили повідомили про успіхи в оголошеній напередодні операції з наступу на західну частину другого за величиною міста Іраку Мосул з метою звільнення його від бойовиків угруповання «Ісламська держава». У заяві військових 20 лютого йдеться про взяття під контроль 15 сіл і просування військових в бік аеропорту. Повідомляється, що бої тривали за жорсткого опору з боку ісламістів.

Напередодні іракські військові повідомили, що на підступах до західного Мосула взяли під контроль електростанцію і вбили кількох джихадистів, зокрема снайперів.

Напередодні прем’єр-міністр Іраку Хайдар аль-Абаді оголосив про початок військової операції зі звільнення західної частини міста Мосул від бойовиків угрупування «Ісламська держава». 19 лютого іракські літаки скинули мільйони листівок, щоб попередити жителів Мосула, що напад неминучий.

Від жовтня минулого року армія Іраку за підтримки коаліції під проводом США, а також за участю курдських формувань і шиїтського ополчення, розпочала наступ на Мосул. Угруповання «Ісламська держава» взяло місто під контроль у 2014 році, коли бойовики захопили значні території на заході й півночі Іраку.