У Румунії продовжились антиурядові протести

19 лютого, на 20-й день антиурядових протестів, попри холод і дощ, активісти в Румунії знову вийшли на вулиці. У порівнянні з піковою кількістю протестувальників 5 лютого – 60 тисяч, – протести минулими вихідними дещо пішли на спад.

Як прозвітували організатори 20 лютого, 3 тисячі протестувальників мітингували в столиці Бухаресті біля будівлі парламенту. Приблизно стільки ж активістів було і в другому за величиною місті Румунії Клужі.

Румунія переживає нині найбільші антиурядові протести від часу падіння в 1989 році комуністичного правління на чолі з Ніколає Чаушеску. Їх причиною є заяви демонстрантів про те, що влада прагне згорнути боротьбу з корупцією в країні. Парламент Румунії 13 лютого узгодив проведення референдуму з питання державної підтримки боротьби з корупцією.

Уряд прем’єр-міністра Соріна Ґріндяну, який представляє ліві сили, відкликав указ, який викликав обурення значної частини суспільства. Але учасники демонстрацій тепер вимагають відставки всього уряду, який прийшов до влади за результатами виборів у грудні.