У мережі з’явилася оновлена посекундна реконструкція розстрілу Небесної сотні

У мережі Інтернет з’явилося відео розстрілу Небесної сотні, синхроніховане із понад 15 тисяч відеофрагментів та більш нід 4,5 тисяч фотографій. Про це повідомили Радіо Свобода у Лабораторії реконструкції подій Jus Talionis.

За даними лабораторії, на відео посекундно відтворюються події на майдані Незалежності та вулиці Інституцькій від 08:53 до 11:00 20 лютого 2014 року, коли загинули 45 майданівців і двоє правоохоронців. Одночасно можна переглянути події з 16-ти різних ракурсів.

Як повідомили у Лабораторії реконструкції подій Jus Talionis, яка презентувала відео, усі вбиті мітингувальники були неозброєні.



«Встановити цей факт нам дали можливість синхронізація та ретельний аналіз відоматеріалів. На відео можна побачити, що відбувалось на усьому периметрі майдану Незалежності та на вулиці Інститутській в один і той же час, відтак, відстежити пересування будь-якої попередньо ідентифікованої людини. На відео чітко видно, що жоден із 45-ти вбитих майданівців не мав зброї. Тільки щити, і дехто – палиці», – йдеться в повідомленні.

У Jus Talionis зазначають, що 80% відеоматеріалу та весь фотоматеріал синхронізовано за особливими ознаками, наприклад, спалахами чи унікальними рухами.



У Лабораторії реконструкції вважають, що відеоробота дасть можливість проаналізувати розвиток подій 20 лютого 2014 року на вулиці Інституцькій та ідентифікувати обставини поранень та смерті постраждалих.

«Ще не всі поранені на Майдані отримали статус потерпілих, не всі свідки травмувань і вбивств надали свідчення, фото- та відеоматеріали, багато куль, гільз і прострілених предметів розібрали на сувеніри. Щоб прискорити розслідування й отримати більше цінної інформації (а важливий кожен епізод), усім небайдужим, усім, кому є що розповісти і чим поділитися, необхідно звернутися до слідчих та адвокатів потерпілих, які ведуть розслідування», – заявили у Лабораторії реконструкції подій Jus Talionis.

Представлене відео – це оновлена та доповнена редакція реконструкції «Висота «Жовтневий», опублікуваної 20 лютого 2015 року.

У період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року під час сутичок протестувальників із силовиками в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше з яких – 20 лютого. Більшість людей загинули від куль снайперів, які влучали протестувальникам у голову, серце і шию. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею». Крім того, сотні учасників протесту в Києві отримали поранення.

За даними Генпрокуратури, всього під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі осіб, 104 з них загинули.