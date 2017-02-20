Лос-Анджелес, Москву та Нью-Йорк назвали найбільш перевантаженими транспортом містами світу

Лос-Анджелес, Москва та Нью-Йорк очолили рейтинг міст з найбільш перевантаженим рухом транспорту. Про це свідчать дані компанії INRIX, яка опублікувала 20 лютого доповідь щодо перевантаженості трафіку у світі.

Так, водії у Лос-Анджелесі протягом 2016 року провели 104,1 годин у пробках. Москва стала другою у списку перевантажених транспортом міст – приблизно 91,4 годин на рік провели водії в тянучках на дорозі. Замикає трійку Нью-Йорк – 89,4 годин.

Повідомляється, що московські водії витрачають 25,2 відсотка часу від загальної кількості годин за кермом на перевантажених дорогах. У Лос-Анджелесі цей показник складає 12,7 відсотка.

Дослідження на основі 500 терабайт даних із 300 мільйонів джерел зазначає, що пробки на дорогах коштують щорічно водіям США приблизно 1200 доларів, витраченого намарне палива і часу.