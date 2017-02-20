Міністр оборони США заявив, що радитиме Трампу збільшити кількість військ США в Афганістані

Міністр оборони США Джеймс Маттіс повідомив, що рекомендуватиме найближчим часом президентові Дональду Трампу збільшити кількість військ США в Афганістану. Про це він заявив 19 лютого під час візиту до Абу-Дабі.

За словами Маттіса, президент США наразі проявляє «стриманість» з цього питання, бо очікує звіту військового командування щодо ситуації в Афганістані. «Наразі ми збираємо всі наші думки. Це не повинно зайняти занадто багато часу», – сказав Маттіс.

За словами міністра оборони США, Дональд Трамп відкритий до його порад з цього приводу.

Маттіс поінформував, що мав 19 лютого тривалу телефонну розмову з командувачем сил США в Афганістані генералом Джоном Ніколсоном. Останній раніше цього місяця заявив Комітет з питань збройних сил Сенату США,що потребує додатково кілька тисяч військових, щоб навчати і консультувати афганські сили. Конкретної цифри він не озвучив, але закликав до гнучкості в питанні кількісної присутності американських військових.

Джеймс Маттіс мав вилетіти 19 лютого до Кабула, але погана погода змусила його відкласти поїздку.

Кількість військових США в Афганістані була зменшена до 8400 після того, як колишній президент США Барак Обама наполіг на скороченні присутності і переклав відповідальність за гарантування безпеки в країні афганським силам.