США і Росія стали головними експортерами зброї за останні 5 років – дослідники

Сполучені Штати Америки і Росія стали головними експортерами зброї за останні п’ять років, при цьому збільшився попит на зброю на Близькому Сході і в Азії, йдеться у звіті Міжнародного науково-дослідний інститут вивчення проблем миру в Стокгольмі (SIPRI).

Згідно з даними звіту, оприлюдненими 20 лютого, на США припало 33 відсотки світового експорту озброєнь в 2012-2016 роках, прибуток від експорту склав 21% у порівнянні з 2007-2011 роками. Майже половина від загального обсягу американських продажів зброї пішли на Близький Схід.

На Росію припало 23 відсотки з приблизно 70-відсоткового світового ринку зброї, які Москва розділяє з іншими країнами. Найбільше Росія експортує зброю в Індію, В’єтнам, Китай і Алжир.

Китаю за п’ять років відведено 6,2% світового експорту озброєнь, Франції – 6%, а Німеччині – 5,6%.

Загалом обсяг міжнародних поставок основних видів озброєння неухильно зростає з 2004 року, йдеться в повідомленні інституту. Він виріс на 8,4 відсотка, найбільше за будь-який п'ятирічний період моніторингу з часу закінчення Холодної війни.

Крім того, потік зброї збільшився в 2012-2016 рокахв країнах Азії і Океанії, а також Близького Сходу, та зменшився – в Європі, Північній і Південній Америці та Африці.

Найбільшим імпортером озброєнь протягом п’ятирічного періоду була Індія, збільшивши обсяг на 43%.