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20 Лютий 2017, Київ 11:19
Новини | Суспільство

Президент присвоїв звання Героя України загиблому добровольцю і оперному співаку Василю Сліпаку

Василь Сліпак на майдані Незалежності під час прощання із загиблими бійцями «Правого сектору», 14 червня 2016 року

Василь Сліпак на майдані Незалежності під час прощання із загиблими бійцями «Правого сектору», 14 червня 2016 року

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Президент України Петро Порошенко присвоїв посмертно звання Героя України українському оперному співаку, волонтеру, учаснику Революції гідності та бойових дій на Донбасі Василю Сліпаку. Про це інформує прес-служба президента.

«Василь Сліпак був солістом у Паризькій національній опері. Він був активним учасником Помаранчевої революції, з початком Революції гідності очолив волонтерський рух і координував у Франції громадські акції, спрямовані на підтримку України», – йдеться в повідомленні.

Василь Сліпак, який з 2015 року брав участь у бойових діях на Донбасі, загинув 29 червня 2016 року від кулі снайпера поблизу Луганського на Донеччині.

Василь Сліпак

Василь Сліпак

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