У Києві у ході сутичок 19 лютого травмовані троє правоохоронців – поліція

У Києві після сутичок ввечері 19 лютого між активістами і правоохоронцями травмовані троє правоохоронців, уточнила прес-служба управління Нацполіції в Києві.

За повідомленням прес-служби, під час сутичок також постраждала співробітниця патрульної поліції – у неї зламані пальці руки.

За фактом травмування правоохоронців під час виконання службових обов’язків розпочато кримінальне провадження за статтею 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

19 лютого вдень біля стели Незалежності у Києві відбулося «віче» прихильників торговельної блокади окупованого Донбасу з переважно представників добровольчих батальйонів («Донбас», «Айдар» та ОУН). Після цього активісти перемістилися до будівлі Адміністрації президента. Там вони розмістили палатку і облаштували так званий «редут» (замкнене коло), навколо якого планували зосередити акцію з блокування будівлі Адміністрації президента до виконання своїх вимог щодо повної зупинки торгівлі з окупованими територіями Донбасу. Там між ними та правоохоронцями виникла словесна перепалка і штовханина.

Згодом частина активістів повернулися до Європейської площі: біля встановленого пункту пропуску сталися сутички. Тоді у поліції повідомили про затримання п’ятьох активістів та травмування внаслідок сутичок двох правоохоронців.