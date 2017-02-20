На непідконтрольній території біля Авдіївки відремонтували пошкоджену ЛЕП – Жебрівський

На непідконтрольній українській владі території на Донеччині біля Авдіївки електромонтажники відновили пошкоджену опору та відремонтували розрив лінії електропередач. Про це на своїй на сторінці у Facebook повідомив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський.

«Зараз йде технологічна перевірка на підстанціях. Якщо усе буде добре – через годину буде відновлено подачу електроенергії на Авдіївку», – написав він.

19 лютого ввечері Жебрівський повідомляв, що українська сторона повністю відремонтувала лінії електропередач у Авдіївці, проте на непідконтрольній українській владі території електромонтажники не змогли працювати, їх не допустили до місць пошкоджень ЛЕП.

18 лютого у результаті обстрілів була пошкоджена високовольтна лінія електропередач 110 кВ «Макіївська 1 – АКХЗ №2», внаслідок чого припинено електропостачання до міста Авдіївка (близько 22 тисячі людей).

Донецькі сепаратисти, у свою чергу, заявили, що в результаті обстрілів з боку українських військових знеструмлено Комінтернове.

Наприкінці січня спостерігалося загострення ситуації на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну в спричиненні боїв. Місто тоді зазнало значних пошкоджень інфраструктурного характеру, було припинене електропостачання. Через тиждень ситуація в Авдіївці дещо нормалізувалася.

16 лютого сепаратисти обстріляли житлові райони Авдіївки, внаслідок чого одна людина загинула і двоє цивільних були поранені. Прокуратура за фактом обстрілу розпочала кримінальне провадження за статтею «теракт».