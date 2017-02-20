Поліція: після сутичок у Києві щодо 6 активістів склали адмінпротоколи

Після сутичок в центрі Києва ввечері 19 лютого правоохоронці склали адміністративні протоколи стосовно шести активістів.

Як повідомляє прес-служба Нацполіції Києва, щодо п’ятьох учасників сутичок склали протоколи за статтями «дрібне хуліганство» та «злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського», щодо одного – за статтею «дрібне хуліганство».

Крім того, за даними поліції, після сутичок шестеро людей звернулися до лікарів із тілесними ушкодженнями.

19 лютого вдень біля стели Незалежності у Києві відбулося «віче» прихильників торговельної блокади окупованого Донбасу з переважно представників добровольчих батальйонів («Донбас», «Айдар» та ОУН). Після цього активісти перемістилися до будівлі Адміністрації президента. Там вони розмістили палатку і облаштували так званий «редут» (замкнене коло), навколо якого планували зосередити акцію з блокування будівлі Адміністрації президента до виконання своїх вимог щодо повної зупинки торгівлі з окупованими територіями Донбасу. Біля Адміністрації президента між активістами та правоохоронцями виникла словесна перепалка і штовханина.

Згодом частина активістів повернулися до Європейської площі: біля встановленого пункту пропуску сталися сутички. Тоді у поліції повідомили про затримання п’ятьох активістів, серед яких, як повідомили активісти і депутат Єгор Соболєв, був і голова добровольчого батальйону «ОУН» Микола Коханівський. Затриманих відпустили.

У поліції також повідомили, що у ході сутичок травмовані троє правоохоронців, за цим фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.