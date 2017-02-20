Між Малайзією і КНДР розгорається конфлікт через вбивство Кім Чен Нама

Між Малайзією і Північною Кореєю після вбивства в Куала-Лумпур Кім Чен Нама, зведеного брата лідера Північної Кореї Кім Чен Ина розгортається дипломатичний конфлікт.

Малайзія 20 лютого відкликала свого посла в Пхеньяні і викликала посла Північної Кореї для пояснення його звинувачень влади Малайзії в змові «з зовнішніми силами» в зв’язку з розслідуванням.

Малайзія також оприлюднила кадри з камер безпеки в аеропорту, у яких показується жінка під час нападу на Кім Чен Нама в міжнародному аеропорту Куала-Лумпур 13 лютого. Вважають, що вона намазала отруту на його обличчя, і він помер через кілька годин.

Чиновники Південної Кореї і США вважають, що вбивство було проведено північнокорейськими агентами безпеки.

Малайзія відмовилася передати тіло, наполягаючи на проведенні розтину. Попередні результати цього дослідження, як очікується, будуть оголошені 22 лютого. У МЗС Малайзії заявили, що тіло передадуть найближчим родичам.

Північнокорейські ЗМІ не повідомили про інцидент. Кім Чен Нам був старшим сином колишнього лідера Північної Кореї Кім Чен Іра, він жив у вигнанні протягом багатьох років, переважно в Макао.